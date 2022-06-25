Марокканец перебрался в Лондон два года назад за 40 млн евро, но так и не сумел реализовать свой потенциал на Стемфорд Бридж. Для Томаса Тухеля он просто игрок ротации.

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Зиеш больше не хочет ждать и настроен покинуть Челси. По информации ряда итальянских СМИ, агент 29-летнего игрока предложил услуги своего клиента Милану. Чемпионы Серии А не прочь забрать игрока, но диктуют свои условия. Хакиму придется снизить зарплату, которая составляет почти 6 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Зиеш 44 раза выходил на поле в футболке Челси, забив 8 голов и отдав 6 результативных передач.

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