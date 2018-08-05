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Мілан – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча

09:20 138 Читати українською
Мілан – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча
Милан – Барселона – 1:0 / ФК Барселона

Милан на последних секундах встречи вырвал победу у Барселоны. Смотрите видео гола и обзор матча.

Международный кубок чемпионов

Милан – Барселона – 1:0

Гол: Силва, 90+3

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Милан - Барселона: Воскресенье 05 августа 2018

Милан
Матч окончен
1 : 0
Барселона
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