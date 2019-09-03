Миколенко: В сборной мы переключаемся с клубных дел

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 со сборной Литвы.

"В сборной мы всегда переключаемся с клубных дел, настроение в сборной хорошее. Мы провели только первую тренировку при подготовке к двум матчам. Скоро нас ждет анализ действий сборной Литвы, посмотрим, как они играют. Тренерский штаб предоставит нам всю необходимую информацию.

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Физическое состояние? Хорошее. Психологически тоже все в порядке, потому что проблемы клуба сейчас отошли на второй план и пока надо думать о сборной.

Синтетика в Вильнюсе? Я думаю, что не стоит акцентировать на этом внимание. Уверен, мы сыграем там хорошо и не будем обращать внимание на необычный газон ", – рассказал Миколенко сайту Zbirna.com.

Напомним, уже в ближайшую субботу сборная Украины проведет в Вильнюсе матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы. Начало встречи в 19:00.