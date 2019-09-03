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Миколенко: У збірній ми перемикаємось з клубних справ

18:36 200 Читать на русском
Миколенко: У збірній ми перемикаємось з клубних справ
Віталій Миколенко / УАФ

Захисник київського Динамо і збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від відбіркового матчу Євро-2020 зі збірною Литви.

 

"У збірній ми завжди перемикаємось з клубних справ, настрій у збірній хороший. Ми провели лише перше тренування при підготовці до двох матчів. Скоро нас чекає аналіз дій збірної Литви, подивимося, як вони грають. Тренерський штаб надасть нам всю необхідну інформацію.

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Фізичний стан? Хороший. Психологічно теж все гаразд, тому що проблеми клубу зараз відійшли на другий план і поки треба думати про збірну.

Синтетика у Вільнюсі? Я думаю, що не варто акцентувати на цьому увагу. Упевнений, ми зіграємо там добре і не звертатимемо увагу на незвичний газон", – розповів Миколенко сайту Zbirna.com.

Нагадаємо, вже найближчої суботи збірна України проведе у Вільнюсі матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви. Початок зустрічі о 19:00.

blog_ava
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Теги
Євро-2020 Віталій Миколенко Віталій Миколенко Литва - Україна Литва Литва
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