Миколенко: У збірній ми перемикаємось з клубних справ

Захисник київського Динамо і збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від відбіркового матчу Євро-2020 зі збірною Литви.

"У збірній ми завжди перемикаємось з клубних справ, настрій у збірній хороший. Ми провели лише перше тренування при підготовці до двох матчів. Скоро нас чекає аналіз дій збірної Литви, подивимося, як вони грають. Тренерський штаб надасть нам всю необхідну інформацію.

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Фізичний стан? Хороший. Психологічно теж все гаразд, тому що проблеми клубу зараз відійшли на другий план і поки треба думати про збірну.

Синтетика у Вільнюсі? Я думаю, що не варто акцентувати на цьому увагу. Упевнений, ми зіграємо там добре і не звертатимемо увагу на незвичний газон", – розповів Миколенко сайту Zbirna.com.

Нагадаємо, вже найближчої суботи збірна України проведе у Вільнюсі матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви. Початок зустрічі о 19:00.