"Я бы не сказал, что сильно нервничал перед дебютом на Евро-2020. Да, за день до игры с Нидерландами был мандраж. А вот уже перед самым матчем, на разминке, когда приехали на стадион, чувствовал себя комфортно. Больше переживал уже после игры...

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Это очень важный опыт, поскольку у нас, наверное, 80% игроков никогда не были на чемпионате Европы. Надеюсь, что это не последний раз. И, конечно, этот опыт поможет нашей сборной. Нужно играть на таком высоком уровне и стремиться становиться лучше, совершенствоваться.

Главные компоненты победы над македонцами? О желании я даже не говорю, это априори – в желании мы не можем уступить. Желание у нас у всех просто на пределе. Поэтому, наверное, очень важно сохранять спокойствие и показать настоящий командный дух.

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Думаю, что наших фанатов тоже будет очень много. Мои родные приезжают и других игроков. Из Украины сюда ехать гораздо ближе и проще, чем в Нидерланды. Если мы там чувствовали поддержку, то уже здесь 100% будет очень хорошо слышно наших болельщиков", – цитирует Миколенко официальный сайт УЕФА.