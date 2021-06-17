Наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с перечнем исполнителей, которые смогут выйти на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы против команды Северной Македонии.

В окончательную заявку не попал вингер Ференцвароша Александр Зубков, получивший повреждение в поединке против Нидерландов. Зато вернулся после травмы лидер киевского Динамо Виктор Цыганков. Также в списке нашлось место для юного представителя Шахтера Георгия Судакова. Печальную компанию Зубкову вне заявки составили Денис Попов и Роман Безус.

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Официальная заявка сборной Украины на матч против Северной Македонии:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия)

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо), Артем Довбык (СК Днепр-1)

Матч Украина – Северная Македония стартует в Бухаресте в 16:00 по Киеву. Вечером в другом поединке группы С встретятся Нидерланды и Австрия.

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