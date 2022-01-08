Рафаэль Бенитес убежден, что защитнику сборной Украины необходимо как можно быстрее овладеть английским языком.

Перед началом занятия испанский тренер уделил особое внимание защитникам-новичкам. Виталий Миколенко и Нейтон Паттерсон, пришедшие из Динамо и Рейнджерс соответственно, получили персональные указания от 61-летнего Бенитеса.

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Также наставник отметил, что ждет от украинского защитника скорейшего изучения английского языка, которым Виталий владеет далеко не в совершенстве.

"Мы шутим с Миколенко, как он может улучшить свой английский, общаясь с шотландцем Паттерсоном. Нейтон знает Англию, знает АПЛ. Эти игроки имеют потенциал, чтобы помогать Эвертону на протяжении многих лет", – цитирует Бенитеса Youtube-канал "ирисок".

Напомним, 22-летний Миколенко в теории может дебютировать за новую команду уже сегодня, 8 января. В матче 1/32 финала Кубка Англии Эвертон на выезде сыграет с Халл Сити – начало встречи в 19:30.

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