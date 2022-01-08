Перед початком заняття іспанський тренер приділив окрему увагу захисникам-новачкам. Віталій Миколенко і Нейтон Паттерсон, які прийшли з Динамо і Рейнджерс відповідно, отримали персональні вказівки від 61-річного Бенітеса.

Бенітес оцінив шанси Миколенка дебютувати за Евертон у Кубку Англії

Також наставник зазначив, що очікує від українського оборонця якнайшвидшого вивчення англійської мови, якою Віталій володіє далеко не досконало.

"Ми жартуємо з Миколенком, як він може покращити свою англійську, спілкуючись з шотландцем Паттерсоном. Нейтон знає Англію, знає АПЛ. Ці гравці мають потенціал, щоб допомагати Евертону впродовж багатьох років", – цитує Бенітеса Youtube-канал "ірисок".

Нагадаємо, 22-річний Миколенко теоретично може дебютувати за нову команду вже сьогодні, 8 січня. У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії Евертон на виїзді зіграє з Халл Сіті – початок зустрічі о 19:30.

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