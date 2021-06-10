"10 игроков Динамо в расположении сборной Украины? Не считаю уместным обсуждать тему клуба. Сейчас мы находимся в расположении сборной Украины, все защищают её цвета. Мы приехали на положительных эмоциях после клубного сезона, но о клубе сейчас не вспоминаем и не говорим.

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Правильно, что нас собрали раньше. Сезон у команд закончился в разное время, но сейчас мы подогнаны под общий уровень подготовки. Думаю, что на пик мы выйдем к первой игре (против Нидерландов – прим.). Нидерланды? Очень сильная команда, я играл против их молодежных команд. Это были команды с прекрасными футболистами, против них всегда тяжело.

Прекрасные кондиции, что касается морального состояния – небольшое волнение есть, поскольку это первое Евро для меня. Первая игра всегда вызывает волнение", – отметил Миколенко в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня матчем против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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