Михалик: Менталитет россиян похож на украинский, поэтому не считаю, что играл за рубежом

Тарас Михалик рассказал о своих впечатлениях от выступлений за московский Локомотив.

Украинский защитник поделился мыслями относительно своей адаптации в России.

"Не смущал при переезде тот факт, что Локомотив тогда переживал не лучшие времена? Переезд в Россию – это не переезд за границу все-таки. Менталитет у нас похож. А неудачи Локомотива – вопрос определенного периода. Да и я понимал, что за тренер – Леонид Кучук и чего команда может достичь при нем.

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В начале здесь было трудно. После семи с половиной лет одного футбола меня начали учить другому. Кучук говорил: "Ты со своими киевскими "бей в диагональ" заканчивай давай!". Незадолго до переезда в Россию у меня родился сын. Маленький, по ночам плохо спал – жена не спала вместе с ним, а я был на подхвате. Сбросил килограммов пять в тот период. В общем, факторов было много – поэтому не все складывалось", – цитирует Михалика пресс-служба московского клуба.

Напомним, в свое время Тарас Михалик провел 7 лет в составе киевского Динамо.

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