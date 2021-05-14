58-летний специалист в ближайшее время может приступить к работе в Украинской ассоциации футбола, утверждает Meta-ratings.

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Пока неизвестно, какую должность готовы предложить Алексею. Но источник заявляет, что Михайличенко до недавнего времени занимал пост спортивного директора киевлян, хотя на официальном сайте он все еще числится на этой должности.

Напомним, Михайличенко работал в киевском клубе спортивным директором с 2013 по 2019 годы, после чего стал главным тренером. Специалист покинул пост наставника после сезона 2019/20 и вернулся на прежнюю должность.

К слову, сейчас в УАФ уже работают несколько известных в прошлом футболистов: Олег Протасов, Олег Блохин, Игорь Беланов и Анатолий Демьяненко.

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