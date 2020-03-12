Михайличенко: Очень важно, что Цыганков выходит и дает другой импульс игре команды

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу своей команды над Александрией в 1/4 финала Кубка Украины.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков Динамо и поздравить с тем, что мы продолжаем борьбу за Кубок Украины, вышли в полуфинал в очень интересном и сложном поединке. Если брать кубковые матчи с Шахтером и Александрией, то это настоящие кубковые матчи. Сложные, зрелищные, с большим количеством борьбы, но победные. Это очень радует.

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Что касается самой игры, то я благодарен ребятам за то, что, оставшись вдесятером, они продолжали играть в футбол, доминировать, им хватило и физической готовности, и мастерства, чтобы контролировать игру и, на мой взгляд, заслуженно в ней победить.

Отмененный гол Русина? Я с арбитрами не общаюсь, поэтому не могу назвать причину. Досконально этого момента не видел. Нужно посмотреть, как его зафиксировали, и тогда уже проанализировать, что произошло.

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Досады не было, я наоборот радовался (Улыбается). Конечно, я расстроился, потому что, даже находясь на тренерской скамье, ты видишь весь момент и предполагаешь, может быть положение вне игры или нет. В этом моменте у меня практически не было сомнений. Но VAR есть VAR, с ним нужно считаться.

Форма Цыганкова? Вы прекрасно понимаете, что Виктор пропустил сборы и физически находится не в том состоянии, которое позволит ему играть в каждом матче от начала до конца. Чтобы дать ему хорошо подготовиться и реализовать себя, мы сделали такой выбор. Мы разговариваем с игроками и знаем, как они себя чувствуют и насколько готовы сыграть. Поэтому очень важно, когда Цыганков выходит и дает другой импульс игре команды", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

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