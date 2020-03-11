Решающий гол Цыганкова в видеообзоре матча Кубка Украины Динамо – Александрия – 1:0

В матче 1/4 Кубка Украины Динамо в дополнительное время одолело Александрию. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм кубкового матча между Динамо и Александрией прошел без голов. После перерыва киевляне остались в меньшинстве – арбитр показал вторую желтую карту Кадири. Но даже это не помогло подопечным Шарана, которые под конец матча пропустили от Назария Русина. Однако, арбитр воспользовался системой VAR и, зафиксировав офсайд, гол отменил.

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За три минуты до финального свистка Михайличенко выпустил Виктора Цыганкова, который и стал главным героем матча, забив единственный гол в первом овертайме.

Как следствие, Динамо составило компанию в полуфинале Кубка Мариуполю и Минаю. Завтра в матче Десна – Ворскла определится последний участник 1/2 финала турнира.

Динамо дожало Александрию в меньшинстве после овертайма – Цыганков вывел в полуфинал Кубка Украины