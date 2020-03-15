Михайличенко и Кузнецов отказались выступать за Россию, – экс-администратор сборной СССР

Бывший арбитр ФИФА и администратор сборных СССР/СНГ Сергей Хусаинов вспомнил, как переманивал украинских футболистов под флаг России.

"Зная о моих хороших отношения с ребятами, Тукманов (бывший вице-президент Российского футбольного союза – прим.) попросил: "Поговори. Обещай, что хочешь, чтобы они подписались за Россию". Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран... Я в конец салона – поляну накрыли.

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Лёсик и Кузя (Алексей Михайличенко и Олег Кузнецов – прим.) сразу отказались, а эти ребята заинтересовались. Им решили квартиры предложить. Спрашивают: "А где именно квартиры?" Говорю, в центре города. Я лично ездил Юрану жилье выбирать – в строящемся доме в районе Новослободской. Спросил потом: "А что ты с ней будешь делать?" – "Продам". Так и получилось: продал, даже не въезжая. Добрику в Динамо квартиру давали.

Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином", – рассказал Хусаинов в интервью Championat.

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