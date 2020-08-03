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Михайліченко добре вписується в нашу гру, – спортивний директор Андерлехта

15:40 - Читать на русском
Михайліченко добре вписується в нашу гру, – спортивний директор Андерлехта
Богдан Михайліченко / ФК Андерлехт

Спортивний директор Андерлехта Петер Вербеке прокоментував підписання українського захисника Богдана Михайліченка.

"Михайліченку всього 23 роки, а він вже провів досить багато матчів. Він дасть нам швидкість, спритність і здорову агресію на позиції лівого захисника.

Андерлехт офіційно презентував Михайліченка

Він дуже атакувальний футболіст, тому добре вписується в нашу гру. Як і всім молодим гравцям, йому є на чому працювати. Але з огляду на хороший менталітет, ми віримо, що він продовжить ставати кращим", – цитує Вербеке офіційний сайт Андерлехта.

До слова, Михайліченко провів 35 матчів у складі Зорі в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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Теги
Трансфери Богдан Богдан Михайліченко Андерлехт Андерлехт Бельгія Українці за кордоном
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