Михайліченко добре вписується в нашу гру, – спортивний директор Андерлехта

"Михайліченку всього 23 роки, а він вже провів досить багато матчів. Він дасть нам швидкість, спритність і здорову агресію на позиції лівого захисника.

Андерлехт офіційно презентував Михайліченка

Він дуже атакувальний футболіст, тому добре вписується в нашу гру. Як і всім молодим гравцям, йому є на чому працювати. Але з огляду на хороший менталітет, ми віримо, що він продовжить ставати кращим", – цитує Вербеке офіційний сайт Андерлехта.

До слова, Михайліченко провів 35 матчів у складі Зорі в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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