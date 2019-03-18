Ротань: В Украине достаточно талантливой молодежи, но они почти все сейчас в Динамо или Шахтере

Новоиспеченный наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань провел дебютную пресс-конференцию в этой должности.

"Мы не смотрим на уровень соперников, а смотрим на себя. Для нас это (турнир в Турции. – прим.) возможность проверить команду, рассказать ребятам о наших требованиях, сказать о том, какую ми игру хотим видеть от них.

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Какая клубная школа в Украине самая сильная в работе с молодежью? Вопрос у вас немного провокационный. Если я сейчас скажу, что, допустим, в условной Заре, Динамо или Шахтера лучшая школа, то на меня кто-то обидится.

У нас достаточно талантливой молодежи, но они почти все сейчас в Динамо или Шахтере. Это факт. Таланты есть везде, по всей Украине, но на сегодняшний день в молодежной сборной представлены практически все клубы из Премьер-лиги. Даже есть игроки из-за рубежа. Для нас нет никакого приоритета в команде, ведь мы смотрим на всех.

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У нас месяц назад было собрание тренеров сборных. Мы услышали требования от Шевченко, который хочет, чтобы футболисты были готовы подниматься по ступенькам от юношеского футбола в первую команду", – цитирует Ротаня пресс-служба ФФУ.