Ротань: В Україні достатньо талановитої молоді, але вони майже всі зараз в Динамо або Шахтарі

Новоспечений наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань провів дебютну прес-конференцію на цій посаді.

"Ми не дивимося на рівень суперників, а дивимося на себе. Для нас це (турнір в Туреччині. – прим.) можливість перевірити команду, розповісти хлопцям про наші вимоги, сказати про те, яку ми гру хочемо бачити від них.

Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на турнір у Туреччині

Яка клубна школа в Україні найсильніша в роботі з молоддю? Питання у вас трохи провокаційне. Якщо я зараз скажу, що, припустимо, в умовної Зорі, Динамо або Шахтаря найкраща школа, то на мене хтось образиться.

У нас достатньо талановитої молоді, але вони майже всі зараз в Динамо або Шахтарі. Це факт. Таланти є скрізь, по всій Україні, але на сьогодні у молодіжній збірній представлені практично всі клуби з Прем'єр-ліги. Навіть є гравці з-за кордону. Для нас немає ніякого пріоритету в команді, адже ми дивимося на всіх.

Синдром Сікана: 10 юних футболістів, яких переманили зі Львова у Шахтар або Динамо

У нас місяць тому було зібрання тренерів збірних. Ми почули вимоги від Шевченка, який хоче, щоб футболісти були готові підніматися по сходинках від юнацького футболу до першої команди", – цитує Ротаня прес-служба ФФУ.