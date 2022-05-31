Нападающий Челси Ромелу Лукаку во второй раз не смог стать важным игроком на Стэмфорд Бридж.

Прошлым летом бельгиец перебрался в Лондон за 115 млн евро компенсации, но не смог отвоевать стабильное место в основном составе Челси. 15 голов за 44 матча – не тот показатель, которого ждут от форварда за такие деньги.

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Еще зимой Лукаку стал говорить о том, как ему хорошо было в Интере. Теперь желание вернуться становится более конкретным. По информации Sky Sport, Ромелу даже отказался от услуг агента, убеждавшего 29-летнего форварда остаться в Челси.

Теперь дела Лукаку ведет адвокат Себастьен Ледур. Он уже договорился о встрече с Беппе Мароттой. Интер хочет выяснить финансовые пределы возможного перехода. Миланцы не могут позволить себе тратить огромные деньги на трансфер одного игрока и платить зарплату на уровне Челси. Однако "нерадзурри" готовы забрать Лукаку, если удастся выторговать выгодные условия.

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