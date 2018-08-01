Международный кубок чемпионов: Тоттенхэм минимально обыграл Милан

Тоттенхэм сыграл 3-й матч на Международном кубке чепионив, в котором одержал минимальную победу над Миланом.

Первый тайм команды начали активно, однако перевести опасные моменты во взятие ворот не смог ни Тоттенхэм, ни Милан.

Тоттенхэм – Милан – 1:0 – видео гола и обзор матча

Второй тайм начался живее. Уже на 47-й минуте французский полузащитник "шпор" Жорж-Кевин Н'Куду открыл счет в матче. Впрочем, это было единственное взятие ворот, которое увидели зрители этого поединка.

После этой победы Тоттенхэм с семью очками возглавил турнирную таблицу, обойдя Боруссию Дортмунд по дополнительным показателям. Милан занимает 15-ое место.

Международный кубок чемпионов

Тоттенхэм – Милан – 1:0

Гол: Н'Куду, 47