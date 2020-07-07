Метревели назвал сумму, за которую Коломойский может продать свою долю в Карпатах

Футбольный эксперт Михаил Метревели поделился мыслями по поводу критической ситуации в Карпатах.

"Коломойский встретится со Смалийчуком и пригласит его на кофе, если за кофе рассчитается Смалийчук, и заплатит не менее 30 млн долларов.

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Карпаты не интересуют Коломойского в принципе. Как и все другие клубы, в которых он тем или иным способом принимал участие. Поэтому, у Олега шансов очень мало, на мой взгляд", – сказал Метревели в программе "Великий футбол".

Напомним, 50% акций Карпат принадлежат компании "Крисал Холдингс ЛТД". Она основана на Британских Виргинских островах. "Крисал Холдингс ЛТД" связывают с Игорем Коломойским, но конечным бенефицаром и основателем компании по документам является Катя Парпи.

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