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Метревелі назвав суму, за яку Коломойський може продати свою частку в Карпатах

08:00 - Читать на русском
Метревелі назвав суму, за яку Коломойський може продати свою частку в Карпатах
Карпати / ФК Карпати

Футбольний експерт Михайло Метревелі поділився думками щодо критичної ситуації в Карпатах.

"Коломойський зустрінеться зі Смалійчуком і запросить його на каву, якщо за каву розрахується Смалійчук і заплатить не менше 30 мільйонів доларів.

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Карпати не цікавлять Коломойського в принципі. Як і всі інші клуби, в яких він тим або іншим способом брав участь. Тому в Олега шансів дуже мало, на мій погляд", – сказав Метревелі у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, 50% акцій Карпат належать компанії "Крісал Холдінгс ЛТД". Вона заснована на Британських Віргінських островах. "Крісал Холдінгс ЛТД" пов'язують з Ігорем Коломойським, але кінцевим бенефіцаром і засновником компанії за документами є Катя Парпі.

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Теги
футбольні фінанси Карпати Карпати Ігор Коломойський Олег Смалійчук Михайло Метревелі
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