Спортивный директор Металлиста Андрей Березовчук покинул свой пост в харьковском клубе, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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Бывший защитник продолжит свою карьеру в качестве главного тренера футбольного клуба Волчанск, который в новом сезоне дебютирует во Второй лиге.

К слову, Березовчук был играющим тренером Волчанска с 2017 по 2019 годы. После работы во Львове и армянском Алашкерте вернулся в Харьков в 2020 году и совмещал работу в Металле и Волчанске.

Напомним, Металл, который стал абсолютным победителем Второй лиги, в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге под названием Металлист.

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