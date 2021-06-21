Бывший президент Металлиста Александр Ярославский рассказал о целях, которые поставлены перед харьковским клубом после выхода в Первую лигу.

"Во-первых, я благодарен болельщикам за то, что они так поддержали на тот момент еще Металл, а фактически уже Металлист. Я практически ни одного матча не пропустил с 2005 по 2012 годы, был на всех выездных играх и, естественно, на всех домашних.

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Цель на будущий сезон – чемпионство Первой лиги? Будем стараться. Цель на этот сезон – выйти в Премьер-лигу. А дальше – Лига Европы. Пока Лига Европы", – поделился Ярославский в комментарии официальному сайту Металлиста.

Напомним, Металл, который стал абсолютным победителем Второй лиги, в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге под названием Металлист.

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