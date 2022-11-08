В рамках 14-го туру УПЛ Металіст зіграє з Металістом 1925, а Інгулець прийме Зорю. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Металіст – Металіст 1925

У Дніпрі існує протистояння між ФК Дніпро та СК Дніпро-1. У румунській Крайовій принциповими суперниками є Універсітатя та Універсітатя 1948. Тепер і Харків може похизуватись дербі між Металістом і Металістом 1925 – дотепно, що за мирних часів поєдинок провели б на ОСК Металіст.

Ще рік тому обидва клуби ворогували, адже проект Олександра Ярославського доволі агресивно намагався витіснити "1925-х" хоча б за межі стадіону. Пафосна риторика власника Металіста не подобалась багатьом, але трибуни на його матчах був повними (хоча і на "1925" ходили активно). Було б дуже цікаво поглянути, кого вболівальники у Харкові підтримували б сильніше.

Нинішній сезон дається обом клубам непросто. Оборона харківських колективів допускає найбільше моментів біля власних воріт, а за очікуваними очками вони мали б перебувати на дні таблиці. Керівництво Металіста 1925 не стало чекати на завершення масштабної перебудови команди й гри, розпрощавшись з Валерієм Кривенцовим – втім, призначення Едмара на пост головного тренера не допомогло.

Безвиграшна серія "1925-х" досягла п'яти турів, причому два останніх матчі завершились розгромами "жовто-синіх". Кривдниками стали Верес і Зоря. Як наслідок, відрив від четвірки аутсайдерів УПЛ скоротився до чотирьох очок. Словом, становище критичне.

Металіст же внаслідок вторгнення орків втратив майже всіх легіонерів. Тренерський штаб, спортдир і деякі футболісти поїхали в СК Дніпро-1, а Олександр Ярославський після історії з ДТП покинув Україну. Саме в таких умовах Олег Ратій прийняв залишки харківської команди – і в нього багато що виходить!

Так, оборона шкутильгає, але його підопічні тримаються на восьмій позиції, демонструючи симпатичний атакувальний футбол. Цьому неабияк сприяє перформанс форварда Прядуна, якому вдається триматись другим у бомбардирських перегонах.

Щоправда, перемогти не виходить вже у трьох матчах поспіль, однак суперники були серйозні – СК Дніпро-1 здолав харків'ян мінімально, а із Зорею провели перестрілку (2:3). Саме тому сьогодні фаворитом вважається "старий" Металіст.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рибка (Металіст)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст – Металіст 1925

Металіст: Костик – Романюк, Ралюченко, Мизюк, Каплієнко – Панасенко – Підлепенець, Демченко, Танковський, Картушов – Прядун

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Мартинюк – Ременюк, Габелок, Вачіберадзе, Русин – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У харків'ян великі проблеми з обороною, тож варто очікувати на забиті м'ячі у воротах обох голкіперів. Втім, Металіст нині виглядає перспективніше за Металіст 1925. Підопічні Олега Ратія дають бій лідерам, тримаються високо в таблиці й демонструють організовану гру, чого не скажеш про команду Едмара. Поки навіть важко сказати, у що хоче грати новий тренерський штаб.

Останні матчі демонструють стан команд краще, ніж будь-яка аналітика. Металіст зараз сильніший, тож варто поставити на його перемогу. Хоча це УПЛ – тут можливі будь-які повороти.

Інгулець – Зоря

Про харківське дербі можна писати багато, а от про Інгулець у цьому сезоні треба говорити або добре, або ніяк. Справа не у можливості провалитись під люк у Петровому чи потрапити в клітку на місцевому стадіоні – просто у "козаків" такий зараз футбол. Він не такий вже і жахливий, враховуючи наявний склад і майже повну відсутність гравців на лавці запасних, однак перемог у підопічних Сергія Лавриненка досі немає.

Інгулець справді старається у кожному турі. У його грі можна навіть прогледіти паростки високого пресингу, а деякі матчі повинні були завершитись з кращим результатом. Петровці поки що залишаються єдиною командою УПЛ, якій вдалося відібрати очки у СК Дніпра-1 – і все одно "козаки" йдуть у зоні вильоту. Як за очікуваними очками, так і за реальними. Такий вже рівень.

Зоря ж останнім часом набрала хід. Луганці після серії невдалих поєдинків провели переможну серію – вони виграли чотири матчі поспіль із сумарним рахунком 10:2. Це дозволило піднятись аж на третю позицію в таблиці, причому від другої сходинки команду відділяє всього один заліковий бал. Круто!

Втім, у даному ривку, як у тому анекдоті, є нюанс. Підопічні Патріка ван Леувена забили на 8,77 голів більше очікуваного, перебравши аж 7,6 очок – це найбільший оверперформанс в УПЛ. Для українського чемпіонату таке явище, в принципі, є нормальним – Юрій Максимов із Ворсклою двічі завершував сезон із перебором в понад 10-15 пунктів. Звідси ростуть постійні несподівані осічки наших середнячків, адже регресію до середнього ніхто не скасовував.

Проблема Зорі криється в тому, що її оборона привезла вже 13,2 очікуваних голи. І тут вже немає ніякого перебору. Гірший показник мають лише два Металісти, Чорноморець і Ворскла. Луганцям може перестати щастити біля чужих воріт, а от біля своїх моменти виникатимуть стабільно. Це – шанс для Інгульця.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Зоря

Інгулець: Кучер – Сидоренко, Ковальов, Ченбай, Саків – Кучеренко – Запорожець, Клименко, Кухарук, Смоляков – Марусич

Зоря: Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Бутко – Шахов – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Русин – Нагнойний

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Зовсім списувати петровців не варто, адже у футболі Зорі не все ідеально, а Інгулець зупиняв СК Дніпро-1 (забивши два голи). Тим не менш, луганці мають перемогти Інгулець. Занадто вже велика різниця у силі команд, та і загальні результати говорять самі за себе.

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