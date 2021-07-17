"Я доволен летней подготовкой команды – мы провели пять спаррингов. Заметно, что к концу сбора, а сегодня у нас 21-й день, когда мы без выходных, учитывая жару и двукратные тренировки, усталость чувствуется. Сейчас задача отдохнуть, дадим команде два выходных и потом будем готовиться к первому матчу.

Металлист 1925 не будут переименовывать – Стороженко опроверг слухи о смене названия

У команды есть свой почерк, единственное, надо играть агрессивно, играть вперед. Мы мало бьем по воротам и медленно меняем направление атак. Будем разговаривать с игроками, поскольку так спокойно в Премьер-лиге забивать нам никто не даст. Нужна скорость и ускорение возле штрафной.

Я уже просмотрел две игры нашего первого соперника в УПЛ (Рух, – Футбол 24). Сейчас соберем всю информацию и будем готовиться тщательнее", – цитирует Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, дебютный поединок в УПЛ подопечные Валерия Кривенцова проведут 25 июля в Харькове против львовского Руха. Начало встречи в 19:00.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21