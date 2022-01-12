Півзахисник Олег Голодюк покинув Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

Западня офіційно покинув Металіст 1925

34-річний хавбек покинув команду Валерія Кривенцова у статусі вільного агента – сторони вирішили не продовжувати контракт, який завершився наприкінці минулого року.

Нагадаємо, Голодюк виступав за Металіст 1925 з січня 2021 року. У поточному сезоні провів за харків'ян 14 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"