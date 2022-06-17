Харьковский клуб постепенно возвращается к нормальной деятельности после атаки российской орды.

В начале июня российская ракета попала на территорию учебно-тренировочного центра Металлиста 1925 в поселке Высокий, в результате чего база претерпела серьезные разрушения.

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Харьковский клуб приступил к ликвидации последствий попадания вражеской ракеты и частично привел в строй территорию и помещение базы. Воронку в месте попадания ракеты засыпали землей, а тренировочные поля очистили от последствий взрыва. Окна на фасаде главного здания базы закрыли пленкой.

Государственная комиссия зафиксировала все повреждения. Больше всего пострадали инженерные коммуникации и оборудование бассейна, говорится на странице Металлиста 1925 в Facebook.

Также клуб создал специальный гуманитарный хаб, собирающий помощь на восстановление тренировочной базы.

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