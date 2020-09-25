Вторая лига, 4 тур

Металл – Перемога – 2:0

Голы: Пико, 3 (п), Лозовой, 47 (п)

Красников: Кучер и Фомин пришли в Металл не из-за денег

Харьковский Металл продолжил свое победное шествие в чемпионате Украины среди клубов Второй лиги. На этот раз подопечные Александра Кучера разобрались с Перемогой из Днепра, которая до отчетного матча не пропустила ни одного мяча.

Однако такая безупречность не помешала Андерсону Пико уже на третьей минуте открыть счет. Руслан Фомин заработал пенальти, а новичок Металла уверенно реализовал наказание. Удвоить преимущество харьковчане смогли в начале второго тайма. Опять фол против Фомина и снова пенальти. На этот раз пробивать взялся Лозовой и не промахнулся – 2:0.

После 4 туров Металл возглавляет таблицу группы Б, набрав максимум очков. Перемога занимает пятую строчку, имея в своем активе 5 пунктов.

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