Металл снова победил и сохранил лидерство – Пико отметил дебют забитым мячом
Металл обыграл Перемогу в стартовом матче 4-го тура Второй лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".
Вторая лига, 4 тур
Металл – Перемога – 2:0
Голы: Пико, 3 (п), Лозовой, 47 (п)
Красников: Кучер и Фомин пришли в Металл не из-за денег
Харьковский Металл продолжил свое победное шествие в чемпионате Украины среди клубов Второй лиги. На этот раз подопечные Александра Кучера разобрались с Перемогой из Днепра, которая до отчетного матча не пропустила ни одного мяча.
Однако такая безупречность не помешала Андерсону Пико уже на третьей минуте открыть счет. Руслан Фомин заработал пенальти, а новичок Металла уверенно реализовал наказание. Удвоить преимущество харьковчане смогли в начале второго тайма. Опять фол против Фомина и снова пенальти. На этот раз пробивать взялся Лозовой и не промахнулся – 2:0.
После 4 туров Металл возглавляет таблицу группы Б, набрав максимум очков. Перемога занимает пятую строчку, имея в своем активе 5 пунктов.
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