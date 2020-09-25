Метал обіграв Перемогу в стартовому матчі 4-го туру Другої ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 4 тур

Метал – Перемога – 2:0

Голи: Піко, 3 (п), Лозовий, 47 (п)

Красніков: Кучер та Фомін прийшли в Метал не через гроші

Харківський Метал продовжив свою переможну ходу в чемпіонаті України серед клубів Другої ліги. Цього разу підопічні Олександра Кучера розібралися з Перемогою із Дніпра, яка до звітного матчу не пропустила жодного м'яча.

Проте така бездоганність не завадила Андерсону Піко вже на третій хвилині відкрити рахунок. Руслан Фомін заробив пенальті, а новачок Метала впевнено реалізував покарання. Подвоїти перевагу харків'яни змогли на початку другого тайму. Знову фол проти Фоміна і знову пенальті. Цього разу пробивати взявся Лозовий і не схибив – 2:0.

Після 4 турів Метал очолює таблицю групи Б, набравши максимум очок. Перемога посідає п'яту сходинку, маючи у своєму активі 5 пунктів.

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