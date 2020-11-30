Лидер группы Б Второй лиги на своей странице в Facebook объявил о подписании хавбека Евгения Пидлепенца. Никаких подробностей соглашения харьковчане не уточняют.

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Пидлепенец является воспитанником запорожского футбола, а прошлым летом присоединился к Депортиво. Галисийский клуб переживает не лучшие времена, однако даже там никакого шанса 22-летний украинец не получил. Хавбек успел провести несколько месяцев в МФК Металлург, а недавно стал свободным агентом.

Напомним, Металл сверхуверенно возглавляет свою группу Второй лиги – на зимнюю паузу харьковчане пошли с 6 очками отрыва над главным преследователем, Таврией.

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