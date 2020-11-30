Лідер групи Б Другої ліги на своїй сторінці у Facebook оголосив про підписання хавбека Євгена Підлепенця. Жодних подробиць угоди харків'яни не уточнюють.

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Підлепенець є вихованцем запорізького футболу, а минулого літа приєднався до Депортіво. Галісійський клуб переживає не найкращі часи, проте навіть там жодного шансу 22-річний українець не отримав. Хавбек встиг провести кілька місяців у МФК Металург, а нещодавно став вільним агентом.

Нагадаємо, Метал надупевнено очолює свою групу Другої ліги – на зимову паузу харків'яни пішли з 6 очками відриву над головним переслідувачем,Таврією.

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