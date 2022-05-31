"Место рождения – Одесса, Россия": Динамо Москва "оккупировало" родной город Воронина – очередной позор агрессоров
На России со своими имперскими амбициями уже совсем потеряли остатки разума и здравого смысла.
Московское Динамо опубликовало видеоролик в стиле сериала Бумажный дом. Клип должен был быть посвящен продлению контрактов с главным тренером Сандро Шварцем и его штабом.
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Пресс-служба клуба отмечает, что видео было снято еще 23 февраля (за день до начала полномасштабной войны в Украине – прим. "Футбол 24"), но "по известным причинам публикацию пришлось отменить". Видео опубликовали только через три месяца – 31 мая.
В клипе снялись все тогдашние члены штаба Сандро Шварца, среди которых был и Андрей Воронин. Напротив графы "место рождения" у экс-игрока сборной Украины указано – "Одесса, Россия".
Напомним, 1 марта – незадолго после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину – Воронин расторг контракт и уехал из Москвы.
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