На России со своими имперскими амбициями уже совсем потеряли остатки разума и здравого смысла.

Московское Динамо опубликовало видеоролик в стиле сериала Бумажный дом. Клип должен был быть посвящен продлению контрактов с главным тренером Сандро Шварцем и его штабом.

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Пресс-служба клуба отмечает, что видео было снято еще 23 февраля (за день до начала полномасштабной войны в Украине – прим. "Футбол 24"), но "по известным причинам публикацию пришлось отменить". Видео опубликовали только через три месяца – 31 мая.

В клипе снялись все тогдашние члены штаба Сандро Шварца, среди которых был и Андрей Воронин. Напротив графы "место рождения" у экс-игрока сборной Украины указано – "Одесса, Россия".

Напомним, 1 марта – незадолго после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину – Воронин расторг контракт и уехал из Москвы.

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