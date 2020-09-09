По возвращении украинского нападающего из расположения национальной команды он провел встречу со своим наставником в клубе. Сам Болони не стал раскрывать детали разговора.

"Все, что нужно было обсудить, мы обсудили. Что касается остальных вещей, то это внутренняя проблема для меня, которую мы не будем обсуждать со СМИ. Конечно, я могу поставить Яремчука в основной состав на игру против Эйпена. Месть – это оружие идиота, а я не считаю себя идиотом.

Если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб, – тренер Гента

Игрок должен выполнять свою работу, ему нужен тренер. У тренера свои обязанности, но ему нужны игроки. Если я здесь (в Генте – прим.), то это означает, что у меня есть определенные качества. Но опять же: мы с игроками нуждаемся друг в друге.

Мне нравится побеждать с разницей в 4 мяча, но я также уважаю тех, кто выигрывает 1:0. Всегда труднее работать в нападении. В обороне можно подтолкнуть своего противника в определенном направлении с помощью разумной тактики, можете компактно организовать себя, разработать механизмы. Это требует жертв, но это легче, чем нападение.

В атакующих моментах вы зависите от таланта, эффективности и удачи нападающих. Наступательная работа не только занимает гораздо больше времени, но и охватывает зону до 25 метров от ворот соперника. Речь идет об автоматизме, но мы над этим работаем. Только для этого нужны все наши игроки, а во время международного перерыва с этим трудно. У меня было только два нападающих, что не упрощает задачу", – цитирует Болони hln.be.

"У збірну України викликають за старі заслуги": Лунін для Реала – без унікального шансу, або Болючий урок Шевченка