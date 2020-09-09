Після повернення українського нападника із розташування національної команди він провів зустріч зі своїм наставником у клубі. Сам Болоні не став розкривати деталі розмови.

"Все, що потрібно було обговорити, ми обговорили. Що до решти речей, то це внутрішня проблема для мене, яку ми не будемо обговорювати зі ЗМІ. Звичайно, я можу поставити Яремчука в основний склад на гру проти Ейпена. Помста – це зброя ідіота, а я не вважаю себе ідіотом.

Якщо Яремчук незадоволений, йому слід вибрати інший клуб, – тренер Гента

Гравець повинен виконувати свою роботу, йому потрібен тренер. У тренера свої обов'язки, але йому потрібні гравці. Якщо я тут (у Генті – прим.), то це означає, що у мене є певні якості. Але знову ж таки: ми з гравцями потребуємо один одного.

Мені подобається перемагати з різницею у 4 м'ячі, але я також поважаю тих, хто виграє 1:0. Завжди важче працювати у нападі. В обороні ви можете підштовхнути свого супротивника в певному напрямку за допомогою розумної тактики, можете компактно організувати себе, розробити механізми. Це вимагає жертв, але це легше, ніж напад.

У атакувальних моментах ви залежите від таланту, ефективності і удачі нападників. Наступальна робота не тільки займає набагато більше часу, але і охоплює зону до 25 метрів від воріт суперника. Йдеться про автоматизм, але ми над цим працюємо. Тільки для цього потрібні всі наші гравці, а під час міжнародного перерви з цим важко. У мене було тільки два нападники, що не спрощує завдання", – цитує Болоні hln.be.

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