Ліонель Мессі відкрив рахунок у поєдинку Аргентина – Австралія. Цей гол став для нього знаковим.

Лідер "альбіселестес" відкрив рахунок на 35-й хвилині поєдинку, влучно пробивши низом у дальній кут після скидки Ніколаса Отаменді.

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Це 9-й гол Ліонеля Мессі на 5-му для нього чемпіонаті світу. Досі 35-річний нападник відзначався лише на групових стадіях. А от у плей-офф Мундіалів це його перший гол.

У своєму тисячному матчі в професіональній кар'єрі Лео зумів обійти Дієго Марадону за кількістю голів на чемпіонатах світу. У легендарного нападника. який помер у 2020-му, 8 голів. Стільки ж у Кріштіану Роналду. Мессі забив 9-й.

До слова, у чвертьфіналі переможець пари Аргентина – Австралія зіграє з Нідерландами.