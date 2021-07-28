Нападающий Лионель Месси вернется к тренировкам только после подписания нового контракта с Барселоной.

Месси вернулся в Барселону вместе со своей семьей, однако не для подписания нового контракта – семья Лионеля продолжит отдых в Европе, сообщает Diario Sport.

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Ожидается, что аргентинец подпишет новое соглашение с "блаугранас" в начале следующего месяца – сообщается, что судьба Месси, скорее всего, определится 2 августа. До этого времени Лео не будет тренироваться с командой, которая почти всем составом вылетела на сборы в Германию. После подписания, Месси пройдет медобследование и будет тренироваться вместе с Агуэро и Эмерсоном, которым предоставили отдых после Копа Америка.

Напомним, контракт Лионеля с Барсой завершился 30 июня, а потому футболист пока находится в статусе свободного агента. По слухам, Месси уже подписал новое соглашение с каталонцами.

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