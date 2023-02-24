ПСЖ не может прожить и дня без новостей о конфликтах внутри команды.

Очередная напряженная ситуация возникла между Лионелем Месси и Витиньей, сообщает L'Équipe.

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Португалец на тренировке жестко сыграл против Лео, и чемпион мира не стерпел. Месси посоветовал молодому партнеру не повторять такие движения, которые могут привести к травмам. Витинья еще и осмелился спорить, чем едва не довел дело до драки. Остальные игроки ПСЖ быстро подбежали, растянув участников конфликта.

Напомним, ранее Витинья навлек гнев Неймара, который был раздражен плохими передачами 23-летнего португальца в матче с Монако. Споры раздирают ПСЖ в одной из важнейших частей сезона. 26 февраля команда Галтье проведет суперматч чемпионата против Марселя, а 8 марта должна отыграть домашние 0:1 на поле Баварии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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