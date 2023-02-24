ПСЖ не може прожити і дня без новин про конфлікти всередині команди.

Чергова напружена ситуація виникла між Ліонелем Мессі і Вітіньєю, інформує L'Équipe.

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Португалець на тренуванні жорстко зіграв проти Лео, і чемпіон світу не стерпів. Мессі порадив молодому партнеру не повторювати таких рухів, які можуть призвести до травм. Вітінья ще й наважився сперечатися, чим ледь не довів справу до бійки. Інші гравці ПСЖ швидко підбігли, розтягнувши учасників конфлікту.

Нагадаємо, раніше Вітінья накликав гнів Неймара, який був роздратований поганими передачами 23-річного португальця в матчі з Монако. Суперечки роздирають ПСЖ у одній з найважливіших частин сезону. 26 лютого команда Гальтьє проведе суперматч чемпіонату проти Марселя, а 8 березня повинна відігравати домашні 0:1 на полі Баварії в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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