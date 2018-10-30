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Месси одобрил возвращение Неймара в Барселону

29 октября 20:41 294 Читати українською
Месси одобрил возвращение Неймара в Барселону
Лионель Месси и Неймар / Фото AFP

Шансы форварда ПСЖ Неймара вернуться в Барселону растут.

Форвард Барселоны Лионель Месси не против возвращения нападающего ПСЖ Неймара в лагерь каталонского клуба, сообщает The Independent.

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По информации издания, аргентинец хочет восстановить атакующее трио Месси-Неймар-Суарес для победы "блаугранас" в Лиге чемпионов.

Напомним, Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ летом 2017 за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 13 матчей во всех турнирах, стал автором 11 забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.

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