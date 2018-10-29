Мессі схвалив повернення Неймара в Барселону

Шанси форварда ПСЖ Неймара повернутись у Барселону ростуть.

Форвард Барселони Ліонель Мессі не проти повернення нападника ПСЖ Неймара до табору каталонського клубу, повідомляє The Independent.

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За інформацією видання, аргентинець хоче відновити атакувальне тріо Мессі-Неймар-Суарес для перемоги "блаугранас" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Неймар перейшов з Барселони в ПСЖ влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро. У нинішньому сезоні він провів за паризький клуб 13 матчів у всіх турнірах, став автором 11 забитих м'ячів, а також віддав шість результативних передач.

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