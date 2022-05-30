Нападающий парижан и сборной Бразилии проанализировал, почему дебютный сезон Лионеля Месси в Лиге 1 сложился не так, как ожидалось.

"Лео провел много лет в Барселоне, поэтому ему трудно адаптироваться в Париже. Трудно менять команду и город, в котором живешь. Тем более, он приехал с семьей. Другой язык – это тоже влияет.

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Кроме того, стиль игры команды отличается от Барселоны. Футболисты ПСЖ не понимают, как он играет. Потому все эти факторы, безусловно, влияют. Таких футболистов, как Месси, всегда оценивают по результативности, статистике, выигранным титулам. Мы знаем свои обязанности, поэтому всегда стараемся делать все возможное", – цитирует Неймара AS со ссылкой на Canal+.

Напомним, в сезоне 2021/22 Месси выиграл только чемпионат Франции. Результативность аргентинца после показателей в Барселоне тоже не впечатлила – 6 голов и 14 ассистов в 26 матчах Лиги 1 и 5 голов в Лиге чемпионов. Контракт 34-летнего Лионеля рассчитан еще на сезон и содержит опцию продления.

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