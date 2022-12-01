Мессі через футболку суперника викликав гнів боксера, але замість обіцяної розправи отримав вибачення
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі ледь не став фігурантом скандальної історії.
Після матчу з Мексикою (2:0) капітан збірної Аргентини обмінявся футболками з кимось із суперників. Згодом в інтернеті з'явилися кадри, яка екіпірування лежить біля ніг Лео. Футболіста відразу звинуватили у неповазі, а мексиканський боксер Канело Альварес пригрозив розправою.
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"Це було непорозуміння. Будь-хто, хто знає мене, знає, що я ніколи не виявляю неповаги. Це речі у роздягальні, які відбуваються після гри. Мені нема за що перепрошувати, тому що я не виявляю неповаги до народу Мексики чи їхньої футболки", – прокоментував інцидент Мессі.
Зрештою, Альварес зрозумів, що погарячкував. Публічний осуд змусив його просити вибачення в аргентинця. "Ці останні кілька днів я був захоплений пристрастю та любов’ю, які відчуваю до своєї країни, і зробив коментарі, які були недоречними, за що я хочу перепросити у Мессі та народу Аргентини".
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