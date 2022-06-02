"Это был отличный финал, на стадионе много фанатов Аргентины. Мы знали, что это будет хороший матч с правильной атмосферой, так и произошло. У нас было 10 очень качественных дней работы, такое редко бывает. Это была демонстрация того, что эта команда способна на все. Но мы всегда держимся земли и готовы бороться против чего-либо. Это было замечательное испытание против мощной команды.

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Хорошо привыкать к победам. Я даже не знаю, сколько матчей подряд Аргентина не проигрывает. Мы должны продолжать пробовать расти, чтобы выйти на первый матч чемпионата мира в лучшей форме. Мы ищем резервы везде, где это возможно", – приводит слова Месси Ole.

Напомним, на групповом этапе ЧМ соперниками аргентинцев станут Мексика, Польша и Саудовская Аравия.

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