Аргентина разбила Италию в поединке за Финалиссимму-2022, одержав еще один трофей. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Аргентинцы повели в счете на 28-й минуте. Высокий прессинг застал врасплох Италию, Ди Лоренцо не сдержал Месси, который ворвался в штрафную и отдал на Лаутаро – тому оставалось в касание переправить мяч в ворота. Ди Мария перед перерывом удвоил преимущество, элегантно опрокинув Доннарумму после классной передачи Лаутаро.

Месси и Ди Мария поиздевались над Италией – Финалиссима-2022 за Аргентиной

После перерыва Кьеллини и Доннарумма на двоих едва не создали курьезный автогол. Аргентина продолжала доминировать на поле и забила в компенсированное время. Месси на линии штрафной оставил мяч Дибале, который сразу пробил точно под дальнюю штангу.