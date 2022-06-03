"Прежде всего, мне запомнилось, что в этот труднейший для нашей страны период, футболисты национальной сборной Украины настроились нужным образом на эту игру. Где-то нехватку физических кондиций ребята компенсировали эмоциями и желанием добиться победы. У победы в Глазго много отцов – и футболисты, и тренерский штаб, и персонал. Да, некоторые болельщики скажут, что шотландцы ничего особенного не показали. Но я считаю, это заслуга наших игроков.

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Важным фактором нашей победы стали два эпизода в дебюте поединка. Яремчук и Малиновский получили желтые карточки, и все увидели наш настрой на эту важнейшую игру. Все фанаты увидели: мы готовы к поединку, мы никого не боимся.

В каком компоненте игры наши ребята оказались сильнее хозяев? В командной игре. Полагаю, то, что говорил Александр Петраков нашим футболистам, они выполнили. Мы максимально быстро убегали в контратаки, а когда нужно, контролировали мяч на чужой половине поля, успокаивая оппонента. Зинченко, Малиновский и Ярмоленко играли, используя пас, а при потере мяча – помогали обороне.

Трибуны в Глазго негодовали, и это еще больше воздействовало на соперника. Считаю, шедевром первый гол, забитый Ярмоленко. Малиновский сделал шикарный пас на ход Ярмоленко, а уже потом индивидуальное мастерство Андрея принесло нам дивиденды. Здесь хочу отметить игру наших легионеров: Миколенко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко и Яремчук повели за собой остальных ребят. Ну а удивили меня Забарный и Матвиенко, которые здорово сыграли в обороне. Хотя были и ошибки: Бущан и Степаненко не всегда правильно действовали, совершая невынужденные ошибки.

Думаю, что это лучший поединок за последнее время. Все понимали важность этой встречи. Ну а идеальные матчи у сборной Украины впереди.

Отлично выглядел Забарный. Ему важно было обезопасить наши ворота. Порядок он навел. И все наши защитники сыграли на хорошем уровне. А вот Бущан слишком переживал. Видно, что ему не хватало игровых кондиций. Хотя стартовые минут 25 он провел удачно: и на выходе был хорош, и передачи точные отдавал партнерам. Нет у Георгия тонуса, отсюда и ошибки. Если бы чемпионат Украины проводился, все было бы по-другому", – сказал Воробей в комментарии SportArena.

Напомним, финальное сражение за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится 5 июня – в воскресенье "сине-желтые" сойдутся в "матче жизни" с Уэльсом.

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