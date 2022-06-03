"Этот вечер мог быть очень болезненным для нас, если посмотреть на то, сколько моментов имела Украина в течение 90 минут.

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Единственное, что можно сказать, их голкипер был "сладкой булочкой". Показалось, что он не готов к матчам на таком уровне.

Мы должны смотреть, как действовал соперник, если мы хотим быть конкурентоспособными на этой арене. Надо быть лучшей командой, чтобы рассчитывать на выход на чемпионат мира. В общем, Шотландия была недостаточно сильна, мне грустно это признавать. У нас действительно не было качеств, чтобы создать какое-то давление на украинцев", – цитирует Сунесса Daily Record.

Напомним, сборная Украины одержала победу над Шотландией со счетом 3:1. В финальном сражении за поездку на чемпионат мира в Катаре "сине-желтые" в воскресенье, 5 июня, сойдутся с Уэльсом.

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