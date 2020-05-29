"Меня приглашали в коалицию клубов, чтобы не играть": Стороженко обвинил лидеров Первой лиги в сговоре

Председатель наблюдательного совета Металлист 1925 Сергей Стороженко не хочет играть в закулисные игры.

"Я не делаю из этого тайну – мне тоже звонили и приглашали в коалицию клубов, чтобы не играть. Кто это делал?

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Это были владельцы клубов. Я скажу кто, но позже. Не сегодня. Уверен, люди молчать не будут. Спорт – ради достижения результатов. Есть заговор не играть, не выполнять регламент. Тогда – отдельное соревнование среди клубов, кто прошел процедуру лицензирования клубов в УПЛ", – сказал Стороженко в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

Напомним, Металлист 1925 после 19 туров занимает в турнирной таблице Первой лиги седьмую строчку и всего на четыре очка отстает от лидера первенства – львовского Руха.

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