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"Мене запрошували в коаліцію клубів, щоб не грати": Стороженко звинуватив лідерів Першої ліги у змові

17:35 189 Читать на русском
"Мене запрошували в коаліцію клубів, щоб не грати": Стороженко звинуватив лідерів Першої ліги у змові
Сергій Стороженко (зліва) / Фото з відкритих джерел

Голова наглядової ради Металіст 1925 Сергій Стороженко не хоче грати у закулісні ігри.

"Я не роблю з цього таємницю – мені теж дзвонили і запрошували в коаліцію клубів, щоб не грати. Хто це робив?

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Це були власники клубів. Я скажу хто, але пізніше. Не сьогодні. Упевнений, люди мовчати не будуть. Спорт – заради досягнення результатів. Є змова не грати, не виконувати регламент. Тоді – окреме змагання серед клубів, хто пройшов процедуру ліцензування клубів в УПЛ", – сказав Стороженко в інтерв'ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

Нагадаємо, Металіст 1925 після 19 турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги сьому сходинку і лише на чотири очки відстає від лідера першості – львівського Руха.

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Теги
Перша ліга Відеоновини Сергій Стороженко Металіст 1925 Металіст 1925
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