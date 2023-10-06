Инцидент с задержанием футболистов польской Легии Радована Панкова и Жозуэ в ночь с 5 на 6 октября после матча Лиги конференций против АЗ набирает обороты.

Игроки варшавской команды Жозуэ и Радован Панков провели ночь в отделении полиции. Футболистов арестовали после матча АЗ – Легия после стычки на парковке стадиона. На них надели наручники, а польская команда была вынуждена возвращаться домой без задержанных футболистов.

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Как выяснилось, Панкова и Жозуэ подозревают в нанесении серьезных травм охраннику. Они якобы били мужчину кулаками о стену, после чего насильно выломали двери автобуса, в который их не пускал сотрудник стадиона. Об этом сообщает Telegraaf.

Вооруженное подразделение силовиков решило войти в транспортное средство, чтобы не дать подозреваемым футболистам скрыться. Сотрудника стадиона госпитализировали с сотрясением мозга и переломом локтя. АЗ пока ситуацию не комментирует, пообещав сделать это позже совместно с прокуратурой, полицией и властями города. Расследование скандала, в котором пострадал даже президент Легии, продолжается.

К слову, неспокойно было еще до матча в Алкмааре. Полиция применила слезоточивый газ против фанатов Легии, которые с нарушением установленного порядка врывались на стадион. В частности, многие из них прорвались на арену без билетов. Именно с этим связывают напряженную ситуацию на парковке после завершения игры, которая вызвала громкий конфликт и арест футболистов.