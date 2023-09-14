"Особиста ціль на сезон – більше грати, допомогти команді гольовими передачами, і забитими голами. Це саме те, чим я можу допомогти команді, та чого, гадаю, від мене чекають уболівальники. Тільки так. А головне – посісти з Динамо перше місце у чемпіонаті.

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Так, Сидорчук пішов ‒ можна казати, конкурент, але він був капітаном команди та багато чого нам давав. Вважаю, це втрата для Динамо.

Варіанти з іншими клубами? Ну, як. Я хотів піти, але мене не відпустили. Хотілося кудись за кордон – дивився на варіанти в Бельгії, Португалії… У Бельгію кликали тамтешні середняки, навіть ті, що у єврокубках грають, але називати їх я не можу. Я залишився тут, і для мене головне – грати за Динамо", – цитує Андрієвського Український футбол.

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